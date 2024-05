Nasce in Valdarno una nuova società di volley

Arezzo, 29 maggio 2024 – Parte in Valdarno un nuovo progetto sportivo e sociale portato avanti da Passione Volley C.F.P. Asd. A presentarlo ufficialmente è stata la presidente Patrizia Capanni. L'associazione , come spiegato nel video postato sui canali social, nasce dalla volontà di realizzare un percorso nuovo e ambizioso per il territorio del Valdarno fiorentino ed aretino nel mondo del volley femminile. "La nuova realtà pallavolistica - ha spiegato la presidente - sarà formata da persone con l'entusiasmo di nuovi appassionati, da figure con esperienza decennale e da figure professioniste nella gestione di gruppi sportivi, guidate da un volto nuovo come la presidente". La neo società opererà sportivamente e socialmente nel e per il territorio, accettando di buon grado nuove figure che vogliano collaborare in questa nuova avventura sportiva. L'obiettivo di tutto il consiglio direttivo è quello di divulgare lo sport della pallavolo giovanile per tutte le ragazze e bambine che lo vorranno praticare. Domani ore 18 nel corso di una conferenza stampa, sarà presentato il nuovo e ambizioso progetto pallavolistico , nato dalla collaborazione della società Valdarno Volley SSD e la neo società Passione Volley CFP. Asd. Sarà possibile seguire la diretta sui canali social: passionevolleycfp