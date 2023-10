Nasce il nuovo asilo nido. L’ex campo Spiaggina ospiterà 80 bambini

Nuovo asilo nido, da domani iniziano i lavori a Castiglion Fiorentino. Un investimento di oltre 4 milioni di euro finanziati per il 75% dal Pnrr che ha stanziato ben 3 milioni e centomila euro: la restante parte è a carico del municipio. In principio erano 2 milioni e 183 mila euro i fondi coperti dal piano di ripresa e resilienza ma l’amministrazione comunale aveva chiesto e ottenuto dal Mef un + 40% extra che tenesse conto del rincaro dei prezzi dei materiali, il cui valore di mercato era salito vertiginosamente a seguito della spirale inflazionistica. Fino ad adesso, erano in corso i lavori di demolizione del campo sportivo della ex Spiaggina - intervento a spese del Comune - che con le ruspe è stato raso al suolo per far posto al nuovo edificio scolastico il cui taglio del nastro è previsto fra circa due anni visto che la scadenza è il 6 ottobre del 2025.

Fatto sta che "la ditta che si è aggiudicata i lavori da domani entrerà in azione ed entro una quindicina di giorni sono previsti i primi getti della carpenteria", ci dice il vice sindaco di Castiglion Fiorentino, Devis Milighetti che ha anche la delega al Pnrr e ai lavori pubblici. "La nuova struttura sarà ad un piano unico e sarà composta da 4 aule e 4 dormitori più una zona esterna che potrà essere utilizzata sia come palestra che come area polifunzionale", aggiunge Milighetti.

L’ investimento, riguarda 7mila metri quadrati: 2mila di questi saranno dedicati al nuovo plesso mentre i restanti saranno dedicati ad un’area verde oltre che ad un parcheggio che servirà tutto il complesso scolastico Ghizzi, dove c’è anche l’asilo. Il totale dei bambini che potrà ospitare il nuovo nido è il massimo consentito dalle normative della regione Toscana cioè di 80 bambini tra gli 0 e i 6 anni: più di 30 posti in più rispetto la vecchia struttura della Pievuccia, frazione castiglionese, che quando verrà inaugurata la nuova scuola verrà destinata ad altri utilizzi ancora non ufficializzati. Intanto l’amministrazione comunale è al lavoro per trovare una nuova sede per i settori giovanili della Castiglionese, la squadra di calcio della cittadina. Per ora l’ipotesi sul tavolo è Montecchio Vesponi dove potrebbe essere costruito un impianto sportivo a ridosso del parco Strasicura. "Il campo de La Spiaggina è un ricordo sì, ma che non era ormai più adeguato alle normative e rimetterlo in sicurezza avrebbe richiesto costi altissimi", ci aveva detto Milighetti qualche mese fa. Per quanto riguarda la nuova area sportiva, oltre al nuovo campo da gioco (56m x 107m), troveranno spazio anche gli spogliatoi, la biglietteria e i servizi bar per un’area complessiva di 240 metri quadrati, a cui si deve aggiungere lo spazio per parcheggi e tribune.