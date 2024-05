Musicisti cercansi. Il bando under 30 per le carriere

Torna, per la sua terza edizione, "Attraverso i Suoni", progetto innovativo e unico, promosso da A.Gi.Mus Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione Cr Firenze per la valorizzazione delle eccellenze toscane della musica classica. L’iniziativa si rivolge ai giovani musicisti under 30 (under 28, per i solisti) delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto offrendo loro non solo occasioni per suonare dal vivo, ma anche un vero e proprio percorso per costruire e rafforzare le loro carriere professionali. Tramite un bando (disponibile all’indirizzo www.attraversoisuoni.it), "Attraverso i Suoni" seleziona dieci soggetti artistici, solisti o gruppi da camera dal duo al quartetto, che saranno scritturati da A.Gi.Mus. per un anno. Ad ogni gruppo o solista vincitore sarà riconosciuto un premio fino ad un massimo di 4.000 euro che sarà suddiviso in cachet e benefit. In palio concerti dal vivo e strumenti preziosi per avviare la propria carriera, come un percorso di affiancamento, curato dalla classical music marketing specialist Tiziana Tentoni, per la cura della comunicazione e dei social, la costruzione del proprio sito internet, lo sviluppo dell’auto imprenditorialità e della visual identity, oltre a un book fotografico professionale, incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, master e lezioni individuali. Tra i partner della terza edizione, si aggiunge la presenza di Rete Toscana Classica, la principale emittente radiofonica per la musica classica in Toscana.

L’iniziativa è realizzata con la direzione artistica di Luca Provenzani(Presidente di A.Gi.Mus. Firenze e docente al Conservatorio "P. Mascagni" di Livorno e Gloria Mazzi pianista e Presidente di A.Gi.Mus. Grosseto. Per partecipare è necessario inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 27 maggio, compilando il form online sul sito www.attraversoisuoni.it. Le audizioni si svolgeranno a Firenze, presso il Teatro 13 il 3 e 4 giugno 2024. I partecipanti dovranno essere in possesso del diploma di maturita` e essere residenti, domiciliati o studenti di musica a Firenze, Arezzo, Grosseto o nelle rispettive province.