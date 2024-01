Muratori e manovali. Proposte dalle aziende edili

10 MURATORI

Si cercano muratori per impresa di costruzioni di Foiano per eseguire opere murarie ed altre lavorazioni con l’ausilio di materiali da costruzione. Lavoro full time, contratto di 18 mesi. Codice AR-211350. Scadenza: 18 gennaio.

2 MANOVALI

Si ricercano manovali edili per azienda di Arezzo per affiancare il muratore nei lavori di cantiere. Lavoro full time, a tempo indeterminato. La figura dovrà sapere usare betoniera, conoscere materiali e attrezzi da fornire al muratore. Disponibilità alle trasferte in ambito regionale. Codice AR-211401. Scadenza: 18 gennaio.

2 MURATORI

Azienda edile di Castel San Niccolò cerca muratori con esperienza, per lavori di muratura in cantieri edili. Contratto full-time, a tempo indeterminato. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale e regionale. Codice AR-211395. Scadenza: 22 gennaio.