Montevarchi, servizio civile universale: 24 posti disponibili

Arezzo, 12 gennaio 2023 – Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale che prenderanno avvio nel 2024.

Il Comune di Montevarchi, grazie al programma “Comunità Accogliente 2.0” ospiterà 24 volontari da impiegare in tre progetti approvati e finanziati ed orientati alla tutela del benessere pubblico, alla diffusione della cultura digitale e alla tutela dei beni pubblici: n. 12 volontari per il progetto “#AttivaSolidarietà”(Sociale); n. 4 per il progetto “#Accogliereincomune”(Urban Center) e n. 8 per il progetto “#TerritorioDigitale”(Urbanistica).

Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda) con cittadinanza italiana o di uno degli Stati Ue o di un Paese extra Ue, purché soggiorni in Italia regolarmente. Dei 24 posti disponibili, 6 sono riservati a giovani con minori opportunità.

I progetti hanno una durata di 12 mesi. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, con credenziali SPID di livello di sicurezza 2, attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Al termine delle selezioni, ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30.

Di seguito il dettaglio dei progetti per i quali è possibile presentare domanda: 1) “#AttivaSolidarietà” (n. 12 posti): promosso dal Servizio sociale, ha l'obiettivo di perseguire la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, supportando il Servizio Sociale del Comune, e il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di cui fa parte, nelle azioni a favore di persone in condizione di fragilità e/o a rischio di esclusione sociale.

2) “#Accogliereincomune” (n. 4 posti), promosso dall'Ufficio relazioni con il pubblico, ha l'obiettivo di favorire l’accesso ai servizi pubblici da parte dei soggetti più svantaggiati, per difficoltà linguistiche, per età avanzata, per divario digitale (digital divde), ecc., in modo da promuovere l’inclusione nella vita sociale e garantire uguaglianza di trattamento tra tutti i cittadini di Montevarchi.

3) #TerritorioDigitale (n. 8 posti), promosso dall'Ufficio urbanistica, agirà attraverso l’intervento dei volontari sull’archivio e patrimonio digitale dell'Amministrazione relativo alla disciplina e tutela del territorio, ai regimi vincolistici, alla pianificazione urbanistica e agli interventi di edilizia all’interno delle attività gestite dall’ufficio Urbanistica comunale.

Gli uffici del servizio in tema di gestione del territorio sono chiamati a provvedere allo sviluppo e aggiornamento dei dati presenti all’interno dei Sistemi Informativi Territoriali che, attraverso rappresentazioni tematiche riassuntive dei vari aspetti del territorio, dialogano con l’utenza finale: il cittadino.