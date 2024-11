Masini: "Emergenza clima, quali le aree idonee per fonti rinnovabili?"

"Emergenza clima: quali aree idonee per fonti rinnovabili a Montevarchi?"

Lo ha chiesto agli amministratori Chiara Masini(nella foto), capogruppo di Valdarno Centro.

Gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti, ha commentato nell’ultima riunione del parlamentino, ed è necessario promuovere azioni che vadano verso la transizione ecologica favorendo la diffusione di energie alternative. Masini ha poi ricordato che il Consiglio dell’ente toscano ha approvato una mozione per coinvolgere i Comuni nel percorso di definizione della legge regionale per individuare le superfici adeguate ad accogliere pali eolici e pannelli fotovoltaici e vuol sapere quali siano le zone ritenute dal municipio adatte allo scopo. "I cittadini – ha concluso - sono preoccupati per i sottopassi allagati ad ottobre e sempre più attenti alle tematiche ambientali. Speriamo di leggere entro fine 2024 la nuova legge regionale in materia, una buona notizia per la nostra bella regione che avrà conseguenze importanti anche per il Valdarno".