Lumezzane che colpo . Ai rigori manda a casa l’Atalanta Under 23

LUMEZZANE (Brescia)

La lotteria dei rigori premia il Lumezzane ed è fatale all’Atalanta under23, nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C. Vincono i bresciani dal dischetto per 6-3 dopo il doppio pareggio per 1-1 nei tempi regolarmentari e 2-2 nei supplementari. Dea che ha pagato un turn over molto alto in vista del derby di sabato pomeriggio a Caravaggio contro l’AlbinoLeffe. Mister Modesto, privo degli indisponibili Cissè, Chiwisa e Cortinovis, ha risparmiato i vari Bonfanti, Masi, Solcia, Awua, Di Serio, De Nipoti e Mallamo, dando spazio alle seconde linee con molti ragazzi nati tra il 2003 e il 2004 e il 17enne Mendicino.

Cambio anche tra i pali, con un’occasione per Gelmi finora mai utilizzato. Lumezzane in vantaggio al 17’ con Basso Ricci, baby Dea costretta ad inseguire fino al pareggio al 76’ con il solito Jonathan Italeng, al quarto gol stagionale, di testa su sponda di Sidibe. Al supplementare padroni di casa nuovamente avanti con Righetti dopo tre minuti e 2-2 dei bergamaschi al 105’ con gol di testa, ancora su assist di Sidibe,del 20enne debuttante Alessandro Falleni. L’unico tra i nerazzurri a segnare poi nella lotteria dei rigori, dove gli errori di Ceresoli e Roaldsoy hanno condannato l’Atalanta all’eliminazione. "Avevamo sette giocatori nuovi e ho avuto tante risposte positive. Sono contento - ha spiegato il tecnico nerazzurro Modesto - per come è stata condotta".