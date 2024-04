Loro Ciuffenna. Parte la campagna elettorale di Moreno Botti

Arezzo, 23 aprile 2024 – Anche a Loro Ciuffenna la campagna elettorale entra nel vivo. Sabato scorso, in una Filanda gremita, è stata presentata la Lista Civica “Pratomagno Terra di Valori - Moreno Botti Sindaco”, evoluzione del progetto “Pratomagno sostenibile” che, da cinque anni, amministra il comune. Parte quindi la macchina organizzativa, che prevede dibattiti e incontri con cittadini, imprese e associazioni. La coordinatrice del progetto Sara Gori, ha sottolineato come la sfida da portare avanti sia quella di continuare a diffondere i principali valori che, da sempre, caratterizzano queste terre e che si basano sulla Costituzione: libertà, democrazia, lavoro, eguaglianza e antifascismo. "Sfrutteremo poi al meglio le solide basi amministrative che, in questi anni, sono state poste - ha aggiunto - Basi che sono costituite da un bilancio sano e da fondi e progetti che ci sono già, e che non ci sono mai stati come oggi. L’immagine che è stata usata per rappresentare al meglio il momento storico, è quella della staffetta della squadra attuale che passa il testimone alla squadra rinnovata, in un mix di esperienza e di novità, per rendere le basi e i nostri valori dei progetti reali per la nostra comunità".

Moreno Botti ha poi presentato i numeri di questi ultimi cinque anni di amministrazione, ricordando anche i due anni di pandemia e la straordinaria mobilitazione di comunità e volontari per ospitare il centro vaccinale covid-19, che ha permesso di vaccinare, in sicurezza, 60.000 persone. "La riduzione del debito comunale, sceso sotto il milione di euro e l’aumento continuo dell’avanzo di amministrazione, segno di un Comune economicamente in salute - ha spiegato il sindaco uscente - Gli ottimi risultati ottenuti con la nuova gestione rifiuti tramite servizio “porta a porta”, che ha permesso, grazie all’impegno di tutti, un aumento della differenziata a quasi il 70%, la riduzione di rifiuti indifferenziati per più di 1.000 tonnellate, e l'incremento, consistente, delle presenze turistiche arrivate ormai stabilmente ad oltre 50 mila unità dalle 22 mila del 2013.

La visione del futuro dovrà indirizzarsi verso una nuova organizzazione comunale in grado di affrontare sfide come gli eventi climatici estremi ed una società in cambiamento, ma sempre nel solco di “creare sviluppo, senza creare nuovo debito", ha aggiunto Botti, che ha poi ricordato come il valore di una amministrazione sia costituito, fondamentalmente, dalla consapevolezza del ruolo e da tre cose: Passione, Preparazione, Pazienza. Riccardo Gori, in qualità di segretario del Partito Democratico di Loro Ciuffenna ha espresso il suo appoggio alla Lista Civica, ricordando come il senso della comunità si esprima attraverso la convergenza di tutti verso i valori delle nostre terre. A conclusione della serata è stato presentato il nuovo simbolo e la lista dei candidati. Il nuovo programma che sarà presentato venerdì 3 maggio alle 21 presso il Circolo MCL a San Giustino Valdarno e venerdì 10 Maggio alle 21 all'Auditorium di Loro Ciuffenna.