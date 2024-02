ll "giardino del futuro", la mostra dell’artista Andrea Salvatori

CasermArcheologica e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Creta hanno avviato così il progetto Erasmus+ Scuola, dal titolo Life on mArt. Insegnanti di scienze, arte, fisica, materie letterarie, delle scuole medie di primo e secondo grado hanno trascorso tre giorni a Sansepolcro, dal 15 al 17 febbraio, lavorando con il team di CasermArcheologica, con due ricercatrici del Museo di Storia Naturale dell’Università e con gli artisti Roberto Ghezzi e Ilaria Margutti, impegnati da tempo in ricerche artistiche in profondo dialogo con la natura. Le attività si sono svolte tra CasermArcheologica in Via Aggiunti 55 e luoghi all’aperto come il Fiume Tevere e gli Orti Urbani gestiti dall’Associazione Floema. Il programma ha previsto inoltre una visita ad Aboca Museum, con particolare riferimento alle attività didattiche per le scuole. Roberto Ghezzi - artista noto per le sue "Naturografie", tele lasciate in contesti naturali sulle quali la natura agisce lasciando la sua impronta - ha condotto gli insegnanti in tre laboratori di stampa di foglie e elementi vegetali con tecniche diverse, facilmente replicabili anche in classe e in luoghi all’aperto con gli studenti; l’artista ha inoltre mostrato come ha utilizzato la cianotipia, antica tecnica fotografica con i sali d’argento alle Isole Svalbard per registrare lo scioglimento dei ghiacciai. Ilaria Margutti, artista tessile fondatrice di CasermArcheologica ha invece condotto un laboratorio partecipativo invitando tutte e tutti a ricamare insieme osservando attentamente le forme della natura, in particolare i licheni, organismi comunemente diffusi, formati dalla simbiosi tra un fungo e un’alga. Senza schemi e con ampia libertà il gruppo ha avviato il lavoro sulla tela che sarà proseguita a Creta per il secondo campus, previsto per settembre 2024. Appuntamento ai prossimi eventi, il 9 marzo l’inaugurazione del "giardino del futuro", mostra dell’artista Andrea Salvatori, allestita all’interno di un giardino realizzato in collaborazione con Aboca Museum.