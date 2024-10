Lavori in centro. Cambia la viabilità

Circolazione interrotta oggi nel centro storico di Cortona per consentire l’apertura di un cantiere. Interessata la parte alta di via Roma, da piazza della Repubblica al civico 23. Il divieto scatta dalle ore 10 durerà fino alle ore 18. In questa fascia oraria saranno vietate la circolazione e la sosta (con rimozione forzata), nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Repubblica e il civico numero 23. In via Guelfa sarà vietata la circolazione per tutti i veicoli, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via San Sebastiano e via Mura del Mercato e l’intersezione con Via Ghibellina. Il divieto non riguarderà i residenti autorizzati al transito sia in ztl rossa sia gialla. In via Guelfa sarà vietata la circolazione all’altezza di Porta Sant’Agostino (intersezione tra Via Guelfa e Piazzale del Mercato) per tutti i veicoli superiori a 3,5 tonnellate,