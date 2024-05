L’Ardita e ArezzoGravel con Tommaso Fusco e Oxfam alla ricerca del record

Arezzo, 14 maggio 2024 – L’Ardita e ArezzoGravel sostengono l’impresa di Tommaso Fusco, con il supporto tecnico del negozio Tuttobici di Massimo Vespertini.

Tommaso Fusco, atleta di 22 anni, nato e cresciuto ad Arezzo con la passione per l’outdoor e gli sport di endurance, si appresta ad affrontare una grande impresa, vestendo la maglia de l’Ardita e di ArezzoGravel e portando il nome della nostra città in giro per il mondo.

Tra qualche settimana avrà inizio la sua nuova sfida, nella quale tenterà di battere un Guiness World Record di triathlon: completare 80 Half Ironman in 80 giorni consecutivi! La sfida prenderà avvio il 17 maggio e si concluderà il 4 agosto e lo vedrà quotidianamente impegnato in una sessione di nuoto di 2 km in acque libere, in sella alla bicicletta per 90 km e di corsa per una mezza maratona (21 Km), per un totale di 9000 km.

Questa avventura sarà anche l’occasione per collaborare con Oxfam Italia per una raccolta fondi che sarà destinata alla distribuzione di acqua potabile nei paesi colpiti da crisi umanitarie. L’intera sfida sarà documentata canali social di Tommaso, ma potrete seguirlo anche su Oxfam Italia e sulle pagine social de l’Ardita e di ArezzoGravel.

Per chi vorrà sostenerlo di persona sarà possibile anche affrontare con lui parte delle sue sfide quotidiane a nuoto, a piedi e soprattutto in bicicletta. Il record che tenterà di battere è uno dei più duri in assoluto da realizzare e ci sarà bisogno del sostegno e dell’incoraggiamento di tutti, l’invito quindi è quello di seguirlo e sostenerlo.