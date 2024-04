L'alleanza delle forze civiche moderate per il futuro del Ppe, tra i firmatari Ghinelli candidato alle Europee

Arezzo, 29 aprile 2024 – Il sindaco Alessandro Ghinelli, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Italia centrale come indipendente nella lista Forza Italia-Noi Moderati, ha firmato questa mattina a Roma alla Fondazione De Gasperi, insieme ad altri 18 esponenti civici, il manifesto di alleanza delle forze civiche moderate per il futuro del Partito Popolare Europeo.

Promosso da Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e segretario nazionale di Forza Italia, e da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, capo della Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles e vicesegretario nazionale di Forza Italia, introdotto dal sindaco di Imperia e primo firmatario Antonio Scajola, il documento pone al centro dell'azione il ruolo determinante delle realtà locali per la costruzione di una politica europea più vicina alle comunità, capace di valorizzare la persona e le libertà individuali, solidale e guidata dal principio della sussidiarietà.

“E’ una adesione convinta ad un manifesto politico che segna l’alleanza tra forze moderate e civiche ispirata ai valori del Partito Popolare Europeo per un'Europa unita, più equa, più competitiva e democratica, che riconosce la sua storia e patrimonio unici e difende il suo stile di vita, forte e pronta a esprimere il suo peso a livello mondiale – ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli.

- Un documento che riconosce il valore aggiunto del civismo, che ha dimostrato di saper intercettare e rispondere in maniera efficace ai bisogni delle comunità e, proprio per questa sua concretezza, prezioso per rendere il nostro Paese vero protagonista in Europa”.