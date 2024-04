La Volley Arno perde con la capolista Certaldo

Arezzo, 19 aprile 2024 – La Volley Arno spreca l’occasione di riportarsi sulla scia della capolista Certaldo perdendo per 3-0 lo scontro diretto tra le mura amiche. Un risultato che tuttavia non rende merito a due squadre che si sono combattute ad armi pari per gran parte della partita, ma naturalmente la vittoria apre la fuga delle fiorentine che si portano a +7 rispetto a Montevarchi. L’unica nota positiva per le rossoblu, negli ultimi due incontri che si sono dimostrati difficili, è il mantenimento della seconda posizione in classifica a quota 50 punti anche se, dietro, accorciano le distanze sia Chianti Volley a 46 che Cassero Volley in quarta posizione a quota 43. Al Palamatteotti è stato un match che è sembrato partire con il piede giusto per la Volley Arno in un primo set in cui le due squadre si sono fronteggiate punto a punto fino a 21-21, poi alcune incertezze in fase difensiva, hanno permesso a Certaldo di chiudere il parziale sul 25-22.

Il secondo si è rivelato più complicato per le ragazze di coach Pierpaolo Sala che perdendo concretezza e lucidità in attacco hanno di fatto consegnato il set ancora a Certaldo sul 25-14. Nel terzo parziale Montevarchi riprende a giocare con maggiore concentrazione portandosi addirittura a +5 sulle avversarie (20-15) ma non riuscendo a contenere la zampata finale delle fiorentine che riescono a recuperare lo svantaggio e a chiudere l’incontro sul 26-24. Mancano ancora 4 partite al termine della “regular season” in cui sarà imperativo per la Volley Arno ritrovare la brillantezza dimostrata per tutto il campionato. Già da sabato prossimo, nella trasferta contro Tegoleto, l’obiettivo di Montevarchi sarà riprendere la corsa verso i play off non perdendo altro terreno in classifica.