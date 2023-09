La Toscana in vetrina al Palaffari. Al via la fiera con 160 tour operator

Arezzo punto di riferimento e vetrina del turismo toscano. Già perchè la città dell’oro ha accolto ieri sera in Piazza Grande per la cena di benvenuto circa 160 tour operator, alcuni provenienti dall’estero in occasione del Buy Tuscany. "Un evento che ha come obiettivo quella della promozione turistica del territorio toscano - spiega Simone Chierici, presidente della Fondazione InTour - di fatto abbiamo fornito il nostro supporto dal punto di vista organizzativo permettendo agli operatori di conoscere il nostro territorio, le sue tradizioni, la storia e i prodotti".

Tra gli operatori sono presenti anche delegazioni provenienti dal Brasile e dall’Asia, Cine e non solo. L’obiettivo è quello di aumentare il flusso turistico proveniente da questi paesi dopo gli anni segnati dalla pandemia. Chi in primi giorni del Buy Tuscany visiterà Arezzo - potendo poi confrontarsi all’interno di Arezzo Fiere dove avverà di fatto il confronto tra domanda estera e offerta regionale - di fatto è un operatore di strutture ricettive, società di servizi turistici, tour operator, ma anche agenzie di viaggi. C’è chi si occupa di organizzare vacanze alla scoperta dei prodotti del territorio, con particolare attenzione ai vini, e poi ci sono anche quelli che si occupano dell’organizzazione di matrimoni in strutture tipicamente toscane. Attenzione anche al turismo sportivo o per meglio dire a chi magari in bici intende vivere l’esperienza di un tour tra arte, cultura, gastronomia e appunto outdoor.

"Per Arezzo – ha aggiunto Simone Chierici – ospitare il Buy Tuscany con i suoi 160 buyer internazionali è anche un’imperdibile occasione per presentare un ambito territoriale straordinario e ricchissimo. La Fondazione Arezzo InTour, ha lavorato senza sosta per permettere che ogni ospite del Buy Tuscany sia accolto al meglio e abbia l’opportunità di scoprire le eccellenze di questo meraviglioso angolo di Toscana. Saranno giornate di lavoro intense ma siamo sicuri che i partecipanti all’evento avranno anche modo di portare a casa emozioni e visioni indimenticabili".

Parole a cui fanno eco quelle del presidente della Toscana, Eugenio Giani. "Come ho avuto modo di ribadire in più occasioni - ha detto Giani nel corso della presentazione di Buy Tuscany, giunto alla quindicesima edizione - il turismo rappresenta per la Toscana un elemento fondamentale per la sua crescita, e non soltanto in termini economici. L’appuntamento che si rinnova ogni anno, grazie al grande lavoro svolto da Toscana Promozione Turistica, permette di mostrare a tour operator provenienti da tutto il mondo ciò che la Toscana è in grado di offrire".

M.M.