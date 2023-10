La scuola fra civismo e politica. Via alle venti lezioni con i big

Si è aperta nel migliore dei modi la stagione degli incontri della Scuola di educazione civica promossa dall’associazione "Tra Tevere e Arno", presieduta da Stefano Tenti. All’interno del palazzo di Fraternita, nella Sala della musica, ieri il professor Camillo Brezzi, coadiuvato da Andrea Biagiotti, ha tenuto una lezione sulla storia d’Italia dal dopoguerra agli anni ’60.

Il professor Brezzi, davanti ad un pubblico formato da due classi del Liceo Scientifico Redi di Arezzo, ha scelto una modalità leggera ed elegante per permettere ai giovanissimi discenti di entrare dentro la sua lezione. La presenza di Andrea Biagiotti, attore di grande esperienza, ha permesso di capire e sottolineare al meglio alcuni passaggi-chiave. L’utilizzo dei diari provenienti dall’archivio Saverio Tutino di Pieve Santo Stefano ha tolto quel classico distacco che la storia a volte comunica agli studenti, riportando gli eventi storici attraverso episodi di storia vissuta da gente comune.

Una partenza di alto livello per un’avventura che si snoderà per tutto l’anno scolastico e che dà la possibilità a tutti di immergersi nell’educazione civica per comprenderne la sua importanza nella formazione di cittadini consapevoli e attivi.

Gli incontri sono rivolti agli alunni del triennio delle scuole superiori, agli insegnanti, agli universitari e a chiunque fosse interessato alla vita politica, sociale ed economica. Grazie alla convenzione con il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena la scuola lavora anche con docenti universitari e riconoscerà un attestato al raggiungimento delle presenze.

Si parlerà di storia del Novecento e delle dottrine politiche che lo hanno contrassegnato; della sociologia, della geopolitica, ma anche della sostenibilità energetica fino all’economia e alla comunicazione per cercare di comprendere quanto possa essere cambiato con l’arrivo dei social. Gli incontri si terranno sia nel palazzo di Fraternita sia nelle scuole che sceglieranno di partecipare, dando così la possibilità prenderne parte a un numero maggiore di studenti.

Tra i prossimi appuntamenti a cui parteciperanno classi del liceo scientifico: il 17 novembre "Fanfani: storico dell’economia e costituente" tenuto dal dottor Franco Ciavatti; il 29 novembre: "Dal boom economico a Tangentopoli" con Stefano Tenti, aperto anche al pubblico; 5 dicembre "Le trasformazioni politiche e istituzionali negli ultimi 40 anni ad Arezzo" con Claudio Repek. E ancora: il 18 dicembre "Arezzo: sostenibilità urbana nella teoria e nella pratica. Metodo: i circoli della sostenibilità" con Pier Luigi Rossi.

Gaia Papi