La Regione sostiene le rievocazioni storiche. Pubblicato il bando

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il bando per il “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica”, che la Regione Toscana finanzia anche per il 2024, con complessivi 500 mila euro. La presentazione in Palazzo Strozzi Sacrati con il presidente Eugenio Giani e il dirigente del settore Cultura-Rievocazioni storiche Leonardo Massimo Brogelli. Il bando è consultabile alla pagina www.regione.toscana.it/-/sostegno-alle-manifestazioni-di-rievocazione-storica-2024 e si articola in due linee di finanziamento.