"La guerra dentro", a San Giovanni Valdarno arriva Gabriele Micalizzi. Oggi il fotoreporter di guerra Gabriele Micalizzi sarà nella città del Marzocco per raccontare la sua esperienza attraverso dialoghi e immagini. La mattina alle 10 al cinema teatro Masaccio terrà un incontro riservato agli studenti mentre la sera alla 21 a Palomar sarà protagonista di un evento aperto a tutta la cittadinanza. Un’intera giornata a San Giovanni Valdarno per il fotoreporter di guerra Gabriele Micalizzi. La sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con il Comune, ha infatti organizzato 2 differenti appuntamenti con il cofondatore e membro del collettivo Cesura. La mattina alle 10 il fotoreporter Gabriele Micalizzi terrà un incontro riservato agli studenti e alle studentesse dei Licei Giovanni da San Giovanni e dell’Isis Valdarno. Sarà presente il sindaco Valentina Vadi che porterà i saluti istituzionali e la dirigente scolastica Lucia Bacci. La sera, alle 21 nella sala conferenze David Sassoli di Palomar, casa della Cultura, Micalizzi sarà protagonista di un evento aperto a tutta la cittadinanza durante il quale racconterà la sua esperienza attraverso dialoghi e immagini. Dopo i saluti del sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e della presidente della sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno Carla Bernacchioni , interverrà l’assessore alla cultura.