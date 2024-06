La Festa della musica a San Giovanni

Una sarabanda di solisti, rock band, complessi musicali di vario tipo, dj set e street band che si collocheranno sparsi fra le antiche vie e piazze di San Giovanni. Ma anche il concerto di musica classica del’Accademia musicale valdarnese e la tradizionale esibizione della banda del Concerto comunale nel giorno del Patrono della città. Questi gli ingredienti dell’edizione 2024 della Festa della musica a San Giovanni che avrà inizio oggi in occasione del solstizio d’estate, e si protrarrà fino a lunedì 24 giugno. L’evento è organizzato dalla Pro Loco con Materiali Sonori e il Comune; col contributo di Fondazione Cr Firenze. Oltre 30 musicisti si esibiranno oggi e domani, dalle 17,30 alle 24, portando in strada generi musicali diversi, dal rock al pop, dal blues al jazz, dal rap al dance per un evento gratuito e aperto a tutti. Oggi ci saranno gli artisti MyAmy, Frastono, associazione Paro Paro, Bag Semiacustic trio, gli alLIGAtori, YellowPecore, Punkcake, Albasia, La Fabbrica, Desyree, Marcelo Beso, Filtermat, Laila & Giselle, Leo Max, Sandra Piomboni con Monica Barghini. Alle 16.30 "Mondo Rap – un modo alternativo di fare prevenzione". Alle 21,15 alla Nonziata concerto per soprano e pianoforte con Elisaveta Shuvalova e Luca Forlani.