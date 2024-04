Insieme vocale Tourdion. Concerto oggi al teatro Vasariano

Oida Orchestra Instabile di Arezzo è tornata quest’anno con la stagione di musica da camera "Arezzo nascosta": la rassegna ha proposto al pubblico un percorso di cinque tappe, più un evento ospite, in cui le varie formazioni da camera sono state protagoniste in spazi a volte inusuali. A fianco della musica, ogni volta un’azienda, un luogo, e una voce della città ad accompagnare il pubblico anche in una visita guidata e una degustazine con la delegazione Ais Arezzo. La rassegna si conclude oggi domenica 21 aprile alle 17,30 con un evento speciale che vede ospite l’evento "Viaggio nella coralità contemporanea" organizzato dall’Insieme vocale Tourdion al Teatro Vasariano. Protagonita l’ensemble vocale femminile, coro diretto da Stefania Barberi, che ha già alle spalle più di 40 anni di attività in prestigiosi contesti e luoghi della città di Arezzo e non. Eseguiranno musiche di Ola Gjello e Steve Dobrogosz, compositori protagonisti della coralità contemporanea. Ad accompagnare il coro ci sará l’Ensemble d’archi Oida, al pianoforteElisa Marroni e il soprano solista Stella Peruzzi. Ingresso libero.