Arezzo, 27 febbraio 2024 – Un incidente stradale si è verificato questa mattina In A1, al km 357, in direzione sud, tra i caselli di Valdarno e Arezzo. Sul posto la Misericordia della Valdambra, la Croce Rossa Italiana di Arezzo e l'Automedica di Montevarchi. Tre i feriti, portati in codice 2 al pronto soccorso del San Donato. Inevitabili le ripercussioni sul tratto autostradale.