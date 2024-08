In viaggio con 34 chili di droga nel trolley. Rientravano dall’estero, arrestati in A1

Tornano da un viaggio all’estero con un ricordino di 34 chili. Tanto era il peso dell’hashish con cui la Polizia di Stato di Arezzo ha sorpreso due giovani a bordo della loro auto sull’A1. E’ successo sabato mattina, durante il consueto pattugliamento dell’autostrada del Sole; gli agenti una volta intercettati i due trafficanti di droga, li hanno arrestati. Erano da poco passate le 11, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle lungo la carreggiata Sud dell’A1, ha fermato per un normale controllo una Lancia Y con targa italiana. A bordo due giovani di 19 e 20 anni, nati e residenti in provincia di Roma, apparentemente di ritorno da una normale vacanza estiva. Ma alla richiesta dei motivi del loro viaggio i due ragazzi, provenienti dall’estero, non hanno fornito spiegazioni convincenti, palesando, invece, un ingiustificato nervosismo che ha fatto subito insospettire gli investigatori.

Sebbene a prima vista sembrasse tutto a posto, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo, perquisendo l’auto. E proprio da questo ulteriore approfondimento è stato chiaro come i sospetti emersi fossero effettivamente fondati. Quelli che avevano appena fermato non erano due "normali" giovani vacanzieri. Nelle valigie riposte nel portabagagli non c’erano souvenir e ricordi della loro vacanza, ma erano nascosti ben 340 panetti di hashish, da 100 grammi lordi cadauno, tutti avvolti con cellophane trasparente. Colti sul fatto, i due giovani sono stati arrestati con l’accusa di traffico di droga e portati nel carcere di Arezzo, mentre l’auto e i 34 chili di sostanza stupefacente sono stati sequestrati per la successiva confisca.

Gaia Papi