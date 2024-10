Il Terranuova è contento a metà. Gol annullato e poche emozioni

TERRANUOVA TRAIANA

0

SAN DONATO TAVARNELLE

0

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza, Petrioli, Bega, Oitana (9’ s.t. Iaiunese), Massai, Sacconi, Senzamici, Dini (9’ s.t. Ricci), Marini, Tassi (33’ s.t. Neri), Cappelli (9’ s.t. Grieco). A disp.: Ermini, Castaldo, Suplja, Cardo, Martini. All.: Becattini

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Leoni, Croce, Carcani P., Gistri, Cecchi, Bruni, Ascoli, Vitali Borgarello (44’ s.t. Pecchia), Manfredi (23’ s.t. Doratiotto), Sylla, Menga (19’ s.t. Dema). A disp.: Di Bonito, Maffei, Di Benedetto, Senesi, Falconi, Bianchini. All.: Bonuccelli

Arbitro: Puntel di Tolmezzo (Nannipieri-Tarchida)

Note: ammoniti Petrioli, Bega, Marini, Vitali, Carcani, Gistri, Ascoli. Angoli 3-2. Recupero 2’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA – San Donato Tavarnelle e Terranuova Traiana si dividono la posta in palio al Matteini, nel turno infrasettimanale valido per l’ottava giornata del campionato di serie D. Per quello che si è visto in campo, un punto che va bene ad entrambe le compagini. La partita si fa subito frizzante. Al 16’ Oitana, messo in moto da Dini, supera Leoni segnando l’apparente gol del vantaggio, ma viene rilevato in posizione di offside dall’assistente dell’arbitro. Al 24’ rischia invece il Terranuova, con Senzamici che si trova a salvare la palla sulla linea dopo un’uscita azzardata di Timperanza. Ancora alla mezzora sono i gialloblù a sfiorare la traversa con una punizione calciata da Carcani dritta in porta. Al 37’ viene battuto un calcio d’angolo in favore dei biancorossi e Sacconi prova a farsi spazio nella mischia, ma il tiro è troppo debole e Leoni para senza troppi patemi d’animo. Il San Donato giostra bene la palla, mentre il Terranuova risponde con delle buone ripartenze. Il secondo tempo prosegue senza azioni particolarmente significative. L’ultimo brivido per i fiorentini è al 28’ della ripresa, quando Marini scaglia una diagonale intercettata sulla linea da Bruni. Un buon punto per Becattini.

Francesco Tozzi