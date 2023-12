Il super coro. Florida Fellowship in concerto

Doppio appuntamento con il gospel. Martedì 26 dicembre la storica manifestazione del Toscana Gospel festival, giunta quest’anno alla XXVII edizione, si sposterà tra i borghi dell’aretino con due appuntamenti tra Valdiberina e Valdichiana. Protagonista di entrambi gli eventi sarà la corale The Florida Fellowship Gospel Superchoir per la prima volta in Europa e nel novero dei prestigiosi gruppi presenti al Festival. Alle ore 16:30 The Florida Fellowship Gospel Superchoir si esibirà al Teatro dei Ricomposti di Anghiari. A seguire la corale raggiungerà Marciano della Chiana per l’appuntamento presso la Torre con inizio alle ore 21:15. L’evento presso la Torre sarà impreziosito dalla presenza del Revolution Gospel Choir di Prato diretto da Leandro Morganti che aprirà il concerto. Gli eventi sono realizzati a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Pro Loco di Anghiari con il sostegno del Comune di Anghiari per l’evento al Teatro dei Ricomposti e con il sostegno del Comune di Marciano della Chiana per l’evento presso la Torre. Il Coro Gospel Florida Fellowship Superchoir è un gruppo di Fede, Famiglia e Fratellanza. Fondato nel 2017, comprende oltre 100 cantanti, cantautori, direttori e musicisti di tutte le fedi e denominazioni provenienti da ogni regione dello Stato della Florida. Hanno avuto la fortuna di esibirsi su importanti palchi in tutti gli Stati Uniti come "Hezekiah Walker’s Choir Fest", "Bobby Jones Presenta", "The Gospel Music Workshop of America" e la "National Convention of Gospel Choirs and Choruses", solo per citarne alcuni. Hanno anche avuto il privilegio di condividere il palco con alcuni dei migliori e più brillanti cantanti nel campo della musica gospel. Il loro primo Cd "Rejoice: Live in Tampa" è stato pubblicato nel 2019 e da allora sono stati chiamati a cantare come ospiti nel singolo del direttore Corey Edwards intitolato "Daily Prayer" e hanno anche pubblicato il loro secondo cd intitolato "I Will Bless the Lord" nel 2022. Nel 2023 arrivano per la prima volta in Europa e si esibiranno su prestigiosi palchi italiani con una formazione di 6 cantanti. Prevendita online: www.ticketone.it. Sito di riferimento: www.toscanagospelfestival.net.

A.B.