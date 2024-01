Il premio Sansovino di Bronzo va all’architetto Bianconcini

Andrà alla memoria di Sergio Bianconcini, architetto recentemente scomparso, il premio Sansovino di Bronzo per il 2024. Il Comune di Monte San Savino inizia il suo 2024 rendendo il giusto riconoscimento ai suoi concittadini che con il loro impegno hanno arricchito la loro città. Sergio Bianconcini, savinese d’adozione, recentemente scomparso, con la propria opera ha contribuito al recupero della Sinagoga e del Cimitero di Monte San Savino ma anche all’organizzazione di alcuni eventi culturali molto apprezzati dalla comunità della cittadina della Valdichiana. Per il suo impegno l’amministrazione comunale ha deciso di omaggiarlo con il premio "Il Sansovino di Bronzo" che hanno scorso era stato consegnato in maniera simbolica al milite ignoto. Insieme alla consegna del massimo riconoscimento che il sindaco consegnerà alla famiglia dell’architetto Bianconcini, la commissione del premio ha deciso di assegnare anche altri riconoscimenti. Si tratta di altri premi sia di carattere più squisitamente istituzionale che di più stretta vicinanza con l’attualità.

Per quanto riguarda i primi di carattere istituzionale saranno assegnati alla memoria di Adolfo Ficai, Aldo Pecciarini e Trescore Torresi, cittadini savinesi che vantano la più longeva presenza al servizio delle istituzioni di Monte San Savini. Infatti, Ficai, Pecciarini e Torresi hanno ceduto nel consiglio comunale di palazzo di monte per ben sei legislature, cioè trent’anni. Per quanto riguarda invece i premi di più stretta attualità questi andranno ad Antonio Aguti, vincitore di un prestigioso premio fotografico internazionale e ad Edoardo Marziani, stilista di fama nazionale. Entrambi di Monte San Savino. La cerimonia in cui verranno consegnati i riconoscimenti ai premiati si terrà il prossimo venerdì 12 gennaio alle ore 21 in punto al Teatro Verdi. L’incontro sarà presentato dai giornalisti Barbara Perissi, di Teletruria, e Claudio Zeni. Parteciperà anche la Filarmonica Ario Gigli. L’ingresso alla cerimonia è liberale e gli organizzatori invitano i concittadini a partecipare. A questo proposito è consigliato confermare la propria presenza alla segreteria del comune utilizzando l’apposita mail istituzionale del Municipio.