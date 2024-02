Il gigante bianco è un’eccellenza che va difesa

Bisogna partire da un inquietante presupposto: la Chianina è probabilmente la carne più contraffatta al mondo. Lo dicono i numeri: su un totale di 3 milioni di bovini macellati in Italia, solo 18 mila sono di pura razza Chianina. Solo lo 0,6%: se veramente ogni ristorante che la decanta la servisse davvero l’offerta non coprirebbe il mercato della Toscana nei tre mesi d’estate. Sì, perché la Chianina, quella vera, ha un difetto: costa cara. Il gigante bianco è un animale delicato e difficile da allevare, se poi in un supermercato vi trovate davanti un hamburger di Chianina, sappiate che per portare quel nome basta il 20% della carne di razza. Logiche e paradossi che costringono gli allevatori ad arrendersi.