Il Galli batte Giussano e conquista l'ennesima vittoria

Arezzo, 21 novembre 2024 – Continua a vincere la Polisportiva Galli. La formazione di coach Garcia scrive la settima vittoria stagionale su altrettante gare disputate, battendo Giussano nel recupero del sesto turno. Protagonista assoluta Milena Mioni, che dopo l'ottima prova di Benevento si ripete mettendo a referto 22 punti e 10 rimbalzi, trascinando al successo le compagne. Prossimo appuntamento sabato sera, quando al PalaGalli arriverà Livorno. Conde da un lato e Lussignoli dall'altro aprono la contesa. Si sblocca subito anche Bernardi, mentre ancora Conde e De Cassan firmano il primo break sul 9-5. Giussano si affida costantemente alla sua numero quindici, che rimette a meno una la compagine ospite sul 10-9. Lombarde che trovano il sorpasso nel finale di quarto, scrivendo il 10-13 sul tabellone. Si riparte con Mioni a segno con tre canestri in fila (18-13), mentre è Petronio a sbloccare le Foxes. Due canestri di Diotti valgono il controsorpasso (18-21), ma la formazione di casa riesce a mantenersi avanti con due triple di Di Fine e De Cassan che valgono il 30-27 all'intervallo.

Anche nel terzo quarto si riprende a ritmi bassi, con le squadre che non trovano molto ritmo offensivo. Rossini e Conde fanno più cinque (34-29), ma Giussano con Szajtauer e Reani si rimette in scia sul 36-34. E' però solo un sussulto, perché Mioni decide di prendersi la squadra sulle spalle ergendosi a protagonista nel parziale che vale l'allungo sul 47-39. La tripla di Rossini vale il più nove interno (50-41), mentre è Degiovanni sempre dall'arco a scrivere la doppia cifra di vantaggio sul 53-41. Trama che non cambia con la squadra di casa al comando 55-48 dopo tre periodi. Gli ultimi dieci minuti vedono la Polisportiva Galli tornare subito in doppia cifra di margine, con Degiovanni a timbrare il 59-48. Giussano prova a riavvicinarsi con Szajtauer (62-53), ma è l'ultimo tentativo a vuoto. Conde e De Cassan fanno più tredici (66-53), mentre Mioni scrive la parola fine con il 71-58 poco dopo. Il finale servirà solo a sancire il punteggio definitivo. Al PalaGalli termina 73-61.