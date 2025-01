Il Galli batte Empoli nel derby toscano

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Vittoria d’oro per la Polisportiva Galli, che fa suo il derby al vertice e va 2-0 negli scontri diretti con Empoli. Prova autoritaria, soprattutto nel primo tempo dove la formazione di coach Garcia concede poco e segna spesso toccando anche i venti punti di margine. Nella ripresa Empoli esce con un’altra marcia arrivando a toccare nel finale il meno sei, prima di esser ricacciata indietro negli ultimi minuti. In evidenza la prestazione di Carolina Cruz, autrice di una doppia doppia da 18 punti e 17 rimbalzi. Coach Garcia deve ancora fare a meno di Conde ma ritrova Mioni e la capitana Maria Lazzaro. Avvio subito prepotente per le padrone di casa con Rossini e Cruz a segno per il 4-0. Castellani e Vente replicano per l’Use ma Degiovanni e Faustini allungano sull’11-5 obbligando Cioni al timeout. Copione che però non cambia e con Faustini e Amatori arriva il massimo vantaggio sul 22-10 dopo un quarto. Nel secondo periodo Amatori fa più quindici, mentre Empoli prova ad affidarsi a Tarkovicova e Colognesi per restare in scia sul 28-18. Una superlativa Cruz si mette ancora in evidenza (35-20), mentre De Cassan e Mioni fanno più venti. Tarkovicova firma un mini break Use Rosa, ma la squadra di Garcia è in controllo e al ventesimo conduce 40-27. Nel terzo periodo Rossini riapre le danze, mentre Degiovanni e Cruz continuano a esser incisive sul fronte offensivo per il 49-32. Tarkovicova e Vente riducono il passivo (51-40), Mioni ridà ossigeno ma il finale è tutto di Empoli che rientra in scia e al trentesimo insegue sul 54-45.

Negli ultimi dieci minuti Vente firma per due volte il meno sette, ma Stroscio e la solita Cruz riallontano le ospiti sul 60-49. Cioni chiama timeout, ma al rientro è ancora show della giocatrice portoghese con cinque punti in fila per il 65-52. Tarkovicova trova ancora la via del canestro, ma Rossini risponde con con due canestri in fila per il 69-54. Castellani lancia l’ultimo tentativo di rientro (69-62), ma nel finale la Polisportiva Galli controlla bene e dalla lunetta sigilla la vittoria. Al PalaGalli finisce 76-64.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – USE Rosa Scotti Empoli 76 – 64 (22-10, 40-27, 54-45, 76-64)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni* 10 (2/4, 2/6), Rossini* 11 (4/9, 0/5), Faustini* 11 (2/4, 2/3), Lazzaro, Sposato NE, Mioni 10 (3/4, 0/2), Stroscio 2 (1/3 da 2), Cruz Ferreira* 18 (6/7, 2/6), Amatori 9 (2/5 da 2), Di Fine NE, De Cassan* 5 (0/1, 1/3). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 20/37 – Tiri da 3: 7/25 – Tiri Liberi: 15/19 – Rimbalzi: 45 7+38 (Cruz Ferreira 17) – Assist: 12 (Amatori 5) – Palle Recuperate: 8 (Cruz Ferreira 3) – Palle Perse: 18 (Mioni 4) – Cinque Falli: Policari

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Tarkovicova* 20 (3/3, 4/9), Leghissa, Colognesi* 4 (2/10, 0/7), Ruffini 2 (1/4, 0/2), Ianezic* 7 (2/7, 1/4), Castellani* 16 (3/6, 3/6), Ndiaye 3 (1/2 da 2), Chelini, Casini, Antonini NE, Vente* 12 (4/13, 1/3). Allenatore: Cioni A. Tiri da 2: 16/47 – Tiri da 3: 9/31 – Tiri Liberi: 5/11 – Rimbalzi: 43 16+27 (Vente 12) – Assist: 8 (Casini 2) – Palle Recuperate: 9 (Vente 4) – Palle Perse: 14 (Ianezic 4) – Cinque Falli: Castellani Arbitri: Silvestri G., Fornaro A.