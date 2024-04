Il Foiano si illude ma va ko con il Siena. Segna Verdelli poi il tris dei bianconeri

Foiano

FOIANO (3-5-2): Lombardini; Sottili (28’st Morasca), Lombardi, Bux (19’st Fanetti); Manchia (12’st Berneschi), Cacioppini, Biagi, Verdelli, Tenti; Baccani (36’st Mazzi), Adami (41’st Hilla). In panchina: Vassallo, Bonadonna, Menchetti, Bernardini. All. Zacchei.

SIENA (4-3-1-2): Gueye; Pagani (27’st Morosi), Biancon, Cavallari, Bertelli (19’st Agostinone); Bianchi, Cristiani (19’st Masini), Lollo; Candido (32’st Hagbe); Granado (35’st Ravanelli), Galligani. In panchina: Siliberto, Ivan, Boccardi, Ricciardo. All. Magrini.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Reti: 3’ pt Verdelli, 5’pt Granado, 34’pt Candido, 36’st Masini.

Note: Recuperi: 1 e 4. Nessun ammonito.

FOIANO – Il sogno di battere il Siena resta tale. Il Foiano gioca a viso aperto con la corazzata bianconera ma gli ospiti volevano mantenere l’imbattibilità e hanno subito ribaltato la rete iniziale dell’amaranto Verdelli finendo sul 3-1. La gara del solleggiato stadio dei Pini di Foiano era però appunto iniziata malissimo per i bianconeri, passati in svantaggio praticamente alla prima azione. Cross dalla destra di Baccani per la testa di Verdelli che approfitta dell’uscita sbagliata di Gueye e segna di testa l’1-0. Passano due minuti e Granado pareggia con un piatto destro a fil di palo che batte l’ex Badesse Lombardini. Gara apertissima e Adami fa la barba al montante (9’) dopo una bella azione personale. Candido (18’) serve Galligani che calcia da pochi passi trovando però il grande intervento di Lombardini coi piedi. La partita resta apertissima visto che Gueye deve fare gli straordinari stoppando Adami e Verdelli nella stessa azione riscattando l’errore iniziale. Cavallari di testa (29’) ha una buona occasione ma colpisce debolmente e la palla finisce a lato del numero uno di casa. Il gol il Siena lo trova lo stesso poco dopo con Candido che è bravo ad inserirsi sfruttando l’assist di Galligani. Bravo Tenti (38’) ad anticipare Cristiani ed evitare il tris bianconero. Nella ripresa (10’) Galligani fallisce il match point a pochi passi da Lombardini che ringrazia. Qualche minuto dopo il portiere di casa è bravo coi piede a mettere in angolo un destro sul primo palo di Granado. Sul corner nasce un contropiede pericolissimo per il Foiano ma Gueye è bravissimo su Adami, destro secco bloccato a mano aperta. Il finale, tra il notevole caldo e i cambi che spezzano il ritmo si trascina con meno emozioni. Nel finale Masini, entrato poco prima, segna il 3-1 con un con un bel sinistro dal limite dell’area che si insacca all’angolino basso.

Guido De Leo