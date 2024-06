Il comune investe sull’innovazione

Si rinnova il sistema elettrico all’interno del comune di Bucine. Con gli investimenti di E-Distribuzione e i fondi PNRR, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione sta infatti promuovendo una serie di interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla digitalizzazione del sistema elettrico. Nello specifico questo venerdì i tecnici dell’azienda effettuano un importante restyling alla cabina elettrica che alimenta via San Salvatore e le limitrofe vie della Costituzione, Modesta Rossi, Chiesa, XXV Aprile, Matteotti, via Lavagnini, Toti, Dossetti, Martiri di Belfiore, Cavalieri di Vittorio Veneto fino a via Senese, snodo che è una porta di ingresso fondamentale per il servizio elettrico di un’ampia parte del territorio comunale. In pratica tutte le apparecchiature elettromeccaniche saranno sostituite da una componentistica totalmente automatizzata, l’intento è quello di portare benefici in situazioni ordinarie soprattutto nel caso di disservizi, basterà infatti manovrare con un telecomando e isolare il tratto di rete interessato ripristinando il servizio con bypass temporanei. Le operazioni, per ragioni di sicurezza, si svolgeranno in orario giornaliero e richiederanno una interruzione temporanea dell’elettricità a partire dalle nove del mattino fino al primo pomeriggio. La casa di riposo, che si trova nella zona interessata a questa operazione, avrà un approvvigionamento garantito ma si raccomanda la massima prudenza nell’orario dei lavori cercando di non utilizzare gli ascensori o commettere imprudenze.

Mas. Bag.