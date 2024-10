I centogusti dell’Appennino. Torna la mostra dei cibi tipici. Vino e pecorino protagonisti

Tornano "I Centogusti dell’Appennino" nel ponte di Ognissanti, come oramai è tradizione da quando è entrato il nuovo millennio, nel suggestivo centro storico di Anghiari. A suo modo, questo appuntamento – che apre i battenti nel pomeriggio di oggi per concludersi domenica 3 novembre – è una sorta di omologo della Mostra Mercato dell’Artigianato, perché per l’occasione vengono riaperti fondi e botteghe, anche se in questo caso sono in esposizione e in vendita prodotti enogastronomici tipici. La mostra è comunque da sempre dedicata anche al mondo dell’agriturismo e rappresenta un momento di incontro diretto tra produttore e consumatore. Protagonisti come sempre gli innumerevoli prodotti d’eccellenza, dai pecorini al cioccolato, dai vini agli ortaggi, dai dolci tipici ai salumi, con possibilità di degustazioni e acquisto sul posto, con il vantaggio di un dialogo diretto con le aziende produttrici. Le tipiche botteghe dei "Centogusti" apriranno i battenti alle 15 odierne e negli altri giorni di manifestazione faranno orario continuato dalle 10 alle 19. Siamo arrivati alla 24esima edizione e quindi si può tranquillamente parlare di evento trainante per le realtà gastronomiche del territorio. Fiore all’occhiello dell’iniziativa ancora una volta l’Osteria dei Centogusti, gestita dalla Proloco di Anghiari, pronta a ospitare coloro che vorranno assaggiare il meglio dei prodotti locali nella splendida cornice delle mura, con affaccio sulla piana della Battaglia. L’osteria sarà aperta da venerdì a domenica per pranzo e per cena. Tante anche le iniziative collaterali in programma con concerti, mostre e con l’annuale "Camminata dei Centogusti", che prenderà il via domenica alle 9 con ritrovo nello slargo delle mura.