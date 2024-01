Giovanni da S.Giovanni. La mostra sul pittore senza regole

Anche nel mese di gennaio continuano le attività legate alla mostra "Bizzarro e Capriccioso Umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea". L’esposizione, promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno, è inserita nel progetto "Terre degli Uffizi" ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Tutti i sabati e tutte le domeniche alle 16 l’appuntamento è con la visita guidata della mostra, mentre alle 17,30 sono organizzate le attività family dedicate ai più piccoli. Per queste iniziative è valida l’agevolazione 2x1 per i soci Unicoop Firenze: mostrando la propria tessera in biglietteria, sarà possibile usufruire di un biglietto omaggio a fronte di un biglietto di ingresso. Sempre per i più piccoli sarà possibile festeggiare il proprio compleanno al Museo delle Terre Nuove dove, circondati dalle opere d’arte di Giovanni da San Giovanni e coinvolti nella storia di Castel San Giovanni, si potrà prendere parte con il proprio gruppo di amici ad attività dedicate e si potranno spegnere le candeline in un’area riservata. Proseguono anche le visite e le attività per le scuole di ogni ordine e gradoi: per informazioni e prenotazioni [email protected] 055-2616788.