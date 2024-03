Giovani e musei. Le vacanze fra arte e storia

Per le Festività Pasquali il Museo dei Mezzi di Comunicazione, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano propongono, con un progetto didattico comune, i "Campi Museali Pasquali". I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ad un massimo di 15 bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere quattro mattine delle vacanze di Pasqua scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. Oggi dalle 9.30 alle 17, domani 29 marzo e il 2 aprile dalle 9.30 alle 13, i piccoli visitatori potranno confrontarsi con antico e moderno, comprendere civiltà e culture passate, imparare le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione e conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti raccolti da un antiquario illuminato come Ivan Bruschi. Oggi i Campi inizieranno al mattino al Mumec, Museo dei Mezzi di Comunicazione dove i bambini potranno realizzare un percorso alla scoperta della modernità e della tecnologia andando ad esplorare, con laboratori ludico-didattici, la storia della musica, del cinema e della comunicazione fra telegrafia e telefonia. Nel pomeriggio le attività si sposteranno alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, che proporrà laboratori creativi e giochi tematici per viaggiare attraverso il collezionismo, tecniche artistiche e culture lontane, alla scoperta degli interessanti oggetti raccolti da Ivan Bruschi, fondatore della Fiera Antiquaria di Arezzo. Domani 29 marzo mattinata al Museo della Fraternita dei Laici. Qui, attraverso una visita didattica, i bambini andranno alla ricerca degli stemmi presenti nei dipinti e nelle opere presenti all’interno del percorso museale. Dopo una breve illustrazione dell’araldica e dei più comuni esempi di blasoni, i bambini realizzeranno un proprio scudo dipinto, seguendo la propria fantasia. I campi si concluderanno il 2 aprile mattina al Museo Archeologico Nazionale, dove i piccoli esploratori scopriranno il divertente mondo del gioco nell’antichità, info 0575354126 oppure [email protected].