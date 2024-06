Francesca e Tommaso nozze in divisa. Picchetto d’onore con il comandante

"Bacio": lo ha ordinato il comandante Aldo Poponcini a due suoi agenti non durante il servizio, come è ovvio, ma sotto un picchetto d’onore in occasione del loro matrimonio, il 1° giugno, quello di Francesca e Tommaso. Si sono uniti in matrimonio, lei in abito bianco lui in uniforme, nella chiesa di Rigutino. La cerimonia è stata officiata da Don Alvaro. Fuori, ad attendere i due agenti un picchetto d’onore composto da colleghi e dal loro comandante, a simboleggiare l’onore del corpo nei loro confronti. In alto le sciabole sotto le quali sono passati in due novelli sposi. "E’ un caso unico che due colleghi del solito comando si siano sposati. Prima del concorso non si conoscevano, lui era di stanza a Firenze lei faceva un altro lavoro. Poi il concorso, nel quale lui è arrivato primo in graduatoria e lei sesta, e l’inizio dell’incarico il solito giorno.

Poi il fidanzamento e il matrimonio. "Sono molto affezionato a questi due ragazzi" racconta Aldo Poponcini. "E’ stata un’emozione, una cosa nuova. Per questo ci siamo impegnati molto per la cerimonia. Abbiamo fatto le prove per utilizzare la sciabola e comporre il ponte sotto al quale sono passati gli sposi. Non è comune che agenti della municipale lo facciano. Si vede molto più tra le altre forze dell’ordine. Pensate che non avevamo tutte le sciabole necessarie, tre le abbiamo dovute noleggiare" sorride il comandante. E così: "Onore agli sposi" ha ordinato Poponcini all’uscita della chiesa, in alto le sciabole e poi non poteva certo mancare una battuta simpatica nel suo stile, e quindi ha ordinato in modo imperativo. "Bacio". Tra le risate collettive i due agenti hanno eseguito.

Ga.P.