Fino al 2 novembre proseguono le immatricolazioni

Proseguono fino al 2 novembre le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena che si tengono nelle sedi di Arezzo e San Giovanni Valdarno. Fra le novità dell’offerta per il nuovo anno accademico nella sede di Arezzo il corso di laurea magistrale in Lingue per l’Impresa e lo sviluppo, percorso di studi che pone un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità e della mediazione linguistica e culturale.