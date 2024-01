Fiabe dall’Oceania con La Staffetta e Francesco Botti

Al teatro Pietro Aretino Spazio Seme con Associazione La Staffetta propone un programma di nove appuntamenti con le fiabe dal mondo per l’animazione di Arezzo Città del Natale. "Le fiabe parlano della vita e dell’arte di vivere. Attraverso le fiabe bambini e adulti si connettono e comprendono la coesistenza di bene e male nelle azioni umane". Fiabe dal mondo è una rassegna di letture in forma scenica di fiabe, interpretate da Francesco Botti, provenienti dalla tradizione popolare di Europa, Asia, Africa, America e Oceania. Un viaggio per bambini (dai 6 anni) e adulti attraverso fiabe, novelle, leggende e storie fantastiche, accompagnate da ambientazioni sonore e musicali ispirate ai luoghi e alle tradizioni di ogni paese. Le scenografie sono realizzate dall’associazione culturale La Staffetta. Sabato 6 gennaio alle ore 16:30 e alle 18 ci saranno le fiabe dell’Oceania. I biglietti su https://discoverarezzo.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=275. Intero 5 euro, gratuito per i bambini dai 6 agli 11 anni.