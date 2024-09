Festa di fine estate con il Calcit. Al via la ‘sei giorni’ del Palaffari

Con la festa di fine estate, parte oggi la sei giorni di Calcit in scena ad Arezzo Fiere. In programma fino a domenica serate di spettacoli, sport, musica, incontri ad offerta libera per sostenere il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche a cui ogni anno il Calcit destina 350mila euro e che è completamente gratuito per gli aretini. Primo appuntamento stasera con la "Festa di fine estate" dedicata ai bambini e alle loro famiglie, chiusura domenica col tradizionale mercatino dei ragazzi. Una settimana organizzata dal Calcit in collaborazione con Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità della quale il Calcit è socio e numerose associazioni del territorio. Un pomeriggio di svago e di condivisione nel corso del quale verranno illustrate le attività svolte durante l’estate e sarà offerta ai più piccoli l’opportunità di partecipare a laboratori, giochi, show di magia e altre iniziative, è quanto proposto dalla Festa dei bambini che, organizzata in collaborazione con Opi, apre oggi la "sei giorni" a partire dalle 17:30. Domani mercoledì 4 alle 19:30 sarà protagonista lo sport con l’evento "1983-1984 un’annata da incorniciare" dedicato all’Arezzo Calcio di quegli anni e organizzato da Museo Amaranto seguito dalla cena di beneficenza, mentre giovedì 5 alle 20:30 si parlerà di oncologia medica e Gom del territorio aretino. Venerdì 6 alle 21:15 il concerto dell’orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo diretta dal maestro Walter Donati, sabato 7 spettacolo di musica e danza; domenica 8 gran finale col mercatino dei ragazzi dalle 8 alle 19 e il teatro della compagnia del Polvarone che alle 21 metterà in scena la commedia "Brigitta damm’un bacino". Le offerte libere raccolte nel corso delle giornate andranno a sostegno del progetto Scudo del Calcit.

Angela Baldi