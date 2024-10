Eventi e lavori, le prossime modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 4 ottobre 2024 – Mercatino dei ragazzi del Calcit a San Leo programmato per domenica 6 ottobre in un tratto di via Gaetano Donizetti: dalle 7 alle 20 sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione fra il civico 11/A e via di San Leo. Chi percorre via Antonio Vivaldi, via Gaetano Donizetti e via di San Leo all’altezza del tratto interessato seguirà le indicazioni della segnaletica provvisoria.

San Leo lunedì 7 ottobre vede anche il passaggio di una gara ciclistica: dalle 13,45 fino a cessate esigenze la circolazione è interrotta per il tempo necessario al passaggio degli atleti oltre che nelle strade comunali di Rondine, Meliciano, Campoluci e Patrignone, in via di Montione, via Bellini, via Rossini, via Monteverdi, via Molinara, chiusa dei monaci, Ponte a Chiani, Indicatore. Gli eventi sportivi di domenica sono invece i campionati italiani assoluti della 10 chilometri su strada e il giro delle valli aretine.

In occasione dello svolgimento della manifestazione podistica, è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle 20 in via Crispi, via Roma, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco dalla piazza omonima alla stazione, via Spinello, via Niccolò Aretino, nel tratto di via Margaritone fra via Niccolò Aretino e piazza Sant’Agostino, nel tratto di via Guadagnoli fra via Niccolò Aretino e via Crispi, in via XXV Aprile lato civici dispari fra il 25/A2 e via degli Accolti, negli stalli di via Erbosa adiacenti al parco Pertini, nel tratto di viale Giotto fra via Erbosa e via Crispi sempre negli stalli di sosta sul lato del parco e nell’area della ex Camera di commercio, nel tratto di via Pietro Aretino fra via Margaritone e via Assab, in via Assab, nel tratto di via Margaritone fra via Niccolò Aretino e viale Michelangelo.

Dalle 10 alle 20 chiudono via Roma, via Crispi compresa la corsia preferenziale per gli autobus, via Pietro Aretino, via Assab, via Margaritone e la porzione di anello di piazza Guido Monaco che porta in via Roma. Dalle 14 alle 20 chiude anche l’altra porzione fra via Petrarca e via Guido Monaco in direzione stazione. Dalle 14 alle 20 in via Petrarca, è vietato l’accesso dei veicoli provenienti dalla rotatoria di via Piero della Francesca/via Bernardo Rossellino a eccezione di chi è diretto in via delle Rose.

Di conseguenza i veicoli in uscita da via Marconi e da via delle Rose all’altezza di via Petrarca hanno l’obbligo di svoltare a sinistra. Dalle 14 alle 18,30 il divieto di transito è esteso a via Guido Monaco tra la piazza omonima e la stazione, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via XXV Aprile, via degli Accolti, via Erbosa, viale Giotto dove è comunque lasciata libera la corsia di marcia sul lato civici dispari disciplinata a senso unico in direzione viale Giotto → viale Signorelli.

I veicoli che la percorrono possono accedere in viale Signorelli esclusivamente in direzione di largo Inigo Campioni. Dalle 14 alle 18,30 anche la circolazione proprio in viale Signorelli sarà disciplinata secondo le indicazioni fornite dalla segnaletica provvisoria. I veicoli in uscita dal parcheggio Eden avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione di viale Michelangelo.

Per quanto riguarda la gara ciclistica e le strade e le aree di competenza del Comune di Arezzo, il piazzale del centro di aggregazione sociale di Rigutino sarà off limits fino a cessate esigenze mentre il divieto di transito scatterà nel tratto della strada comunale di Frassineto compreso tra la S.R. 71 e il civico 189 di Rigutino sud, tra quest’ultimo e la strada provinciale dell’Infernaccio e tra le 15,10 alle 16,25 per il tempo necessario al passaggio degli atleti in via Romana, viale Dante, viale don Minzoni, via Fratelli Rosselli, via Leonardo da Vinci, viale Benedetto da Maiano, viale Raffaello Sanzio, via Corrado Cagli, via Anconetana, valico dello Scopetone, S.S. 73, Palazzo del Pero fino all’immissione sulla S.P. 40. Viene inoltre previsto il senso unico in direzione di marcia S.R. 71 → Lignano lungo la strada comunale per Lignano dall’intersezione con la regionale fino all’altezza dell’incrocio con la strada per Rio Grosso.

La ristrutturazione dell’ex caserma Piave comporterà da lunedì 7 a lunedì 21 ottobre, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione in largo Benadir nell’area adiacente al fabbricato delimitata da apposita segnaletica e nel tratto di via Garibaldi compreso fra i civici 212 e 257. Per quest’ultimo è previsto anche il restringimento della carreggiata.

La zona è coinvolta anche dalle cerimonie previste per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza: dalle 7,30 di martedì 8 alle 13,30 di mercoledì 9 ottobre è istituito il divieto di sosta con rimozione in ulteriori parti di largo Benadir sempre delimitate da apposita segnaletica e in via Ghibellina tra il civico 2 e largo Benadir. Il mercoledì si aggiungerà il divieto di transito.

Da lunedì 7 ottobre fino a venerdì 8 novembre in via Fossombroni e via Benvenuti scattano 24 ore su 24 il divieto di sosta con rimozione e dalle 8,30 alle 19,30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Dureranno fino a lunedì 2 dicembre con orario continuato il divieto di sosta con rimozione lungo il lato dei giardini Porcinai in un tratto di via Spinello di 60 metri di lunghezza e il restringimento della carreggiata nel tratto di viale Michelangelo compreso fra via Margaritone e corso Italia.

Ancora lunedì 7 ottobre in occasione di Modena Cento Ore 2024, dalle 7 alle 15,30 è istituito il divieto di sosta con rimozione nell’area a pagamento di via Pietri più prossima alle scale mobili. Ancora divieto di sosta ma dalle 10 in via Ricasoli lungo le mura che delimitano piazza Madonna del Conforto, in via dei Pileati, nel tratto di corso Italia compreso tra via Vasari e via Roma.

Dalle 13 alle 15,30 queste stesse strade saranno interessate dal divieto di transito e di conseguenza in via Montetini verrà invertito il senso di marcia, via degli Albergotti e via Bicchieraia diventeranno strade senza uscita con accesso consentito esclusivamente da via Cesalpino, sarà vietato ai veicoli che percorrono via Cesalpino di raggiungere via dell’Orto, il tratto di via Cavour compreso tra corso Italia e via Cesalpino è disciplinato a senso unico di circolazione in detta direzione di marcia, chi percorre via Mazzini all’intersezione con via dell’Agania dovrà svoltare a sinistra, chi percorre via di San Francesco all’altezza di via Cavour dovrà proseguire a diritto, chi percorre corso Italia venendo da via Spinello all’intersezione con via Roma/via Crispi dovrà svoltare a destra.

È disposta la disattivazione di alcuni varchi elettronici che controllano l’accesso alla ztl: dalle 8,30 alle 12 quelli di via San Domenico e dalle 8 alle 17 quello in uscita di via dei Pileati, quello di via Montetini e quello all’angolo tra corso Italia e via Roma.