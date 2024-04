Estetista e parrucchiere entrambi con esperienza

1 ESTETISTA

Si cerca un estetista per: depilazione, manicure, pedicure, trattamenti viso e corpo per centro estetico. Orario: part-time: dal lunedì al venerdì di 24 ore settimanali; distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Luogo di lavoro: Pian di Scò. Richiesta il possesso della qualifica professionale di estetista (minimo biennale).

Si valutano anche candidati e specializzati nella ricostruzione unghie e che hanno frequentato corsi di onicotecnica. Possibilità di estensione oraria a full time in base alla disponibilità. Codice: FI-222792. Scadenza: 3 maggio.

1 PARRUCCHIERE

Per salone di parrucchieri per signora a Montevarchi (frazione Levane) si cerca un parrucchiere per signora, con esperienza. Contratto di lavoro part-time, 16 ore settimanali a tempo determinato. Codice: AR-222872. Scadenza: 30 aprile.