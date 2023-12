Eden sold out. Cinema speciale con Poti Pictures

Si è svolta mercoledì 20 dicembre alle ore 21.15, presso il cinema Eden di Arezzo la serata "Poti Pictures", frutto della collaborazione con Banca Tema e la casa di produzione cinematografica aretina. Durante la serata, che ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni, sono state proiettate numerose produzioni audiovisive realizzate durante l’anno dalle varie classi della "Poti Pictures Academy"e servizi RAI-2 e Rai Movie sulla scuola di formazione "Poti Pictures Academy", come momento di restituzione alla cittadinanza. L’iniziativa ha testimoniato la sensibilità educativa dell’Istituto bancario "Banca Tema, sponsor della serata, e l’obiettivo della Poti Pictures di utilizzare il cinema come strumento di formazione e promozione umana, favorendo la creazione di una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione sociale. I progetti che hanno visto il coinvolto di numerosi partner ed enti del territorio, quali il Comune di Arezzo, Fondazione CRFirenze. Consorzio Coob, Gli alunni delle classi della "Poti Pictures Academy" sono stati guidati da un team di professionisti di varie discipline (regista, produttori, sceneggiatori, psicologi, operatori del terzo settore,) che li hanno accompagnati alla realizzazione di cortometraggi professionali, spot, video. I progetti hanno coinvolto attivamente anche la comunità locale per la realizzazione delle riprese, con l’impiego di numerose comparse, unendo cittadini, alunni e le famiglie e in un’esperienza cinematografica unica nel suo genere. Il regista Daniele Bonarini sottolinea il valore del progetto educativo della Poti Pictures, centrato sull’esaltazione delle abilità individuali e sull’importanza dell’alfabetizzazione emotiva, guidata dalla psicologa Sara Borri. Produzioni audiovisive che si propongono di evidenziare la bellezza e il valore di ciascun attore, promuovendo l’autostima e la consapevolezza delle proprie emozioni. La proiezione rappresenta un passo significativo verso la promozione di una cultura inclusiva e educativa nel territorio, evidenziando il valore della collaborazione tra enti, istituzioni, comunità e industria cinematografica per la formazione delle nuove generazioni.