"Due medici per l’ospedale del Casentino". Ceccarelli annuncia il bando di concorso

CASENTINO

"La Regione incentiva i professionisti a scegliere gli ospedali periferici. Il Governo adesso deve mettere le risorse togliendo i vincoli". Il capogruppo del Pd in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli annuncia quella che è senz’altro una notizia importante per la sanità di vallata.

"I bandi che stanno per uscire con l’obiettivo di incentivare i giovani medici ad accettare anche le destinazioni negli ospedali più periferici sono la dimostrazione che la Toscana continua a investire per garantire a tutti i cittadini la sanità pubblica" aggiunge l’esponente del Partito democratico che sottolinea con soddisfazione il bando di concorso in uscita il prossimo 21 maggio.

"Tra i 18 posti a concorso – prosegue Ceccarelli – sette riguardano l’Asl Toscana sud-est. Due dei medici assunti saranno destinati all’ospedale del Casentino: uno per la medicina interna e uno per la zona distretto. A nuovi medici saranno destinati incentivi economici e un percorso formativo con la possibilità di alcuni accessi nell’azienda ospedaliero universitaria dell’area vasta di riferimento, per garantirne la migliore qualificazione".

Per Ceccarelli questo "è un segnale forte che va nella direzione di quella Toscana più coesa per la quale mi sto personalmente battendo, con l’obiettivo di avvicinare le cosiddette periferie al centro e di garantire servizi sempre più efficienti a chi vive fuori dalle grandi aree urbane. Ora, però, serve una svolta del Governo a sostegno della sanità pubblica, aumentando le risorse del Fondo sanitario nazionale e togliendo i vincoli alle assunzioni".