Crolla il tetto di una casa, famiglie evacuate

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 13 giugno 2024 – Paura a San Giovanni Valdarno dove questa mattina è crollato il tetto di un’abitazione. E’ accaduto in via San Lorenzo e, secondo quanto appreso, il cedimento ha interessato due appartamenti. Al momento del crollo l’edificio era stato fatto evacuare dalla Polizia municipale e non era occupato da nessuno. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi hanno constatato l’inagibilità dell’immobile e messo in sicurezza le parti pericolanti dell’edificio, puntellando quello che rimane del tetto e i solai sottostanti, per evitare ulteriori crolli, recuperando inoltre i beni delle due famiglie evacuate dalle abitazioni. Sul posto Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno e tecnici comunali.