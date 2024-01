Costruito nel ’500 ospitava la procura

Palazzo Carbonati fu fatto costruire da messer Simonetto di Francesco dei Carbonati, intorno al 1550. L’architettura è semplice e armoniosa in stile toscano, il maestoso portale e le finestre decorate con opera rinascimentale hanno rilevanza storica e artistica. La facciata conserva le mura del Trecento su cui fu fondato l’edificio. All’interno si trova una bella scalinata in pietra decorata in stile liberty.

Il fabbricato principale si sviluppa su quattro livelli per una superficie che sfiora i 1400 metri quadrati. Prima dell’abbandono ospitava gli uffici della procura della Repubblica.