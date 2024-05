Confronto saltato. È ancora bagarre

Dopo gli inviti al confronto pubblico di Mauro Di Ponte, stavolta è la coalizione Insieme per Terranuova a rispondere all’ex vice sindaco. Nei giorni scorsi, infatti, il candidato a primo cittadino di Terranuova Futura aveva apertamente polemizzato con il suo sfidante Sergio Chienni per non aver ricevuto risposta alla richiesta di organizzare un dibattito in piazza della Repubblica tra i candidati a sindaco. Ieri è arrivata la replica di Silvia Staderini, coordinatrice della campagna elettorale di Insieme per Terranuova, che ha rigettato l’accusa di non voler prendere parte ai confronti pubblici. "Siamo a dir poco sorpresi - ha spiegato - visto che di confronti ne abbiamo già da tempo confermati due. In realtà entrambi avrebbero dovuto già essersi svolti, ma in prossimità degli stessi Di Ponte ne ha chiesto il rinvio perché impossibilitato a partecipare. Abbiamo dato ancora una volta la nostra totale disponibilità e sono state individuate le due nuove date in cui svolgerli. Si tratta del confronto in TV e di quello organizzato in Sala Consiliare il 3 giugno dalle associazioni di categoria. Aggiungerne un altro a pochi giorni dal voto è impossibile perché vorrebbe dire venire meno agli incontri pubblici già fissati nel capoluogo e nelle frazioni, senza contare che il nostro candidato deve rispondere a tutti gli impegni di sindaco". Poi Staderini prosegue, rispedendo le accuse al mittente. "Sappiamo di poter contare su proposte condivise - ha aggiunto - su una forte candidatura a sindaco e una squadra coesa e fortemente rappresentativa del nostro tessuto sociale. Questo insieme rappresenta una garanzia di serietà per gli elettori. Certi di questi punti saldi, ci interessa salvaguardare il confronto con i cittadini e gli impegni presi, piuttosto che cadere in polemiche".