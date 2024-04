Casa Museo Bruschi, visite guidate alla mostra "La libera maniera"

Per il prossimo weekend la Casa Museo Bruschi organizza visite guidate alla nuova mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo" con un percorso in lingua inglese.

Due appuntamenti per oggi sabato 13 e domani domenica 14 aprile: in entrambe le giornate la mattina alle ore 11 la visita sarà in italiano, mentre il pomeriggio alle 17 sarà in inglese, dedicata a chi vuole esercitarsi nella comprensione della lingua anglosassone e ai turisti stranieri.

Il tour, adatto a tutte le fasce d’età, accompagnerà i visitatori in un percorso tra le trentaquattro opere di artisti come Alberto Magnelli e Corrado Cagli, Alberto Burri, Lucio Fontana, Edmondo Bacci e Gino Morandis. Una visita che proseguirà anche tra le opere di giovani artisti che si indirizzano verso esperienze che scoprono il segno come Carla Accardi, Achille Perilli e Antonio Sanfilippo oltre che Emilio Vedova, Gillo Dorfles, Bruno Munari, Atanasio Soldati, Gianni Monnet.

E ancora Birolli e Morlotti che guardano alla natura con dense superfici pittoriche o, al contrario, chi scruta l’universo atomico sia del micro che del macro cosmo, Enrico Baj e Guido Biasi.

Anche le artiste prendono parte a questa nuova dimensione con una sensibilità fortemente autonoma, oltre ad Accardi sono esposte opere di Carol Rama, Renata Boero, Regina e Paola Levi Montalcini.

Infine il nucleo di artisti che va oltre l’Informale per guidare le ricerche del decennio successivo in cui si conquistano nuove dimensioni pittoriche: Toti Scialoja, Gastone Novelli, Mario Nigro ed Enrico Castellani.

Si consigliata la prenotazione telefonando allo 0575354126 o alla mail [email protected].