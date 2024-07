Casa dell’Energia: uno sportello per orientarsi nel mercato libero di energia e gas

Arezzo, 1 luglio 2024 – Consulenza e assistenza per orientarsi nel mercato libero di energia elettrica e gas. A garantirli è la Casa dell’Energia di via Leone Leoni che ha consolidato il servizio dello Sportello Energia con l’obiettivo di fornire ai cittadini un punto di riferimento direttamente nel cuore della città a cui rivolgersi per ricevere informazioni utili e suggerimenti concreti sulla fine del mercato tutelato fissata da lunedì 1 luglio.

Questa situazione prevede la prossima assegnazione per gli utenti di un operatore di ufficio attraverso il regime transitorio del Servizio a Tutele Graduali che accompagna verso la completa liberalizzazione del mercato fissata al 31 marzo 2027.

«Viviamo un passaggio epocale per i consumatori - spiega Fabio Mori, fondatore e direttore della Casa dell’Energia. - La fine del mercato tutelato rappresenta una materia difficile e complessa verso cui ognuno deve riporre attenzione: lo Sportello Energia garantisce personale qualificato a disposizione di cittadini e imprese per offrire un supporto per leggere la bolletta, capire come alleggerire i costi e valutare anche soluzioni di energia rinnovabile».

La Casa dell’Energia ricorda come, al momento, gli utenti di luce e gas si dividano tra coloro che sono già passati al mercato libero dell’energia attraverso uno dei molteplici fornitori e coloro che, ritenuti “vulnerabili”, sono rimasti nel mercato tutelato a causa di condizioni economiche svantaggiate, età oltre i settantacinque anni o disabilità.

In quest’ultima categoria rientrano circa dieci milioni di utenti. Lo Sportello Energia offrirà un supporto per la lettura della bolletta e per la valutazione dell’attuale condizione di ogni singolo utente, garantendo poi un servizio di orientamento tra i diversi fornitori energetici per capire la soluzione più vantaggiosa in base ai consumi individuali e alle abitudini di utilizzo.

«Una delle maggiori problematiche - continua Mori, - è legata alla scelta tra le compagnie di distribuzione dell’energia che si approcciano al mercato libero: la nostra esperienza quotidiana ha appurato come, all’interno degli accordi generali, alcuni provider promettano costi fissi diversi da quelli che sono poi riscontrati materialmente nelle bollette.

La finalità del nostro sportello è dunque di aiutare il cliente attraverso la conoscenza diretta e i mandati stretti con numerose compagnie di energia che permettono, giorno dopo giorno, di individuare le migliori offerte per ogni singolo caso a seconda anche degli andamenti del mercato. In quest’ottica, abbiamo stretto un accordo con i professionisti di Risparmio Energia che, alla Casa dell’Energia, forniscono un contributo in termini di back office, pratiche e consulenza anche sulle tematiche della transizione energetica.

Il nostro consiglio, comunque, è di non vincolarsi a nessun distributore ma di monitorare l’andamento dei consumi, di controllare i prezzi e di trovare così la miglior soluzione con l’obiettivo di ottenere un risparmio concreto in bolletta».