Campionato Italiano. Colnaghi, podio che vale

Un successo annunciato quello del Campionato Italiano Gravel che nella splendida cornice di Golferenzo (PV) ha incoronato con il titolo tricolore i talenti della trentina Giada Borghesi e del padovano Samuele Zoccarato. Ieri è andata in scena in Oltrepò Pavese la rassegna tricolore Gravel, una disciplina che sembra cucita su misura per lo splendido territorio che ne ha ospitato la terza edizione a ritmo di asfalto, sterrato e carrarecce.

Festa grande per il lecchese Luca Colnaghi che conquista un ottimo secondo posto alle spalle del compagno di squadra Zoccarato della VF Group Bardiani CSF Faizanè: "Sapevamo che il percorso sarebbe stato duro e molto tecnico perché abbiamo avuto modo di provarlo. Samuele ha sferrato un attacco decisivo e io sono rimasto in un gruppetto con 4/5 colleghi dove abbiamo gestito e fatto cambi regolari. Nel finale ho accelerato per riprendere Filippo (Agostinacchio) che era all’inseguimento e sono riuscito a superarlo proprio all’ultima salita. È stata una bella soddisfazione, anche perché la Gravel è una disciplina diversa dal solito che ci permette di divertirci" ha aggiunto all’arrivo il ciclista di Mandello del Lario Colnaghi.

Hanno vestito la maglia tricolore (nella foto Newspower.it) i bresciani Giorgio Chiarini (M7) e Carmelo Leonardo Ninarello (M6), ma la Lombardia ha potuto festeggiare anche i secondi posti del pavese Riccardo Buscone (M1) e dei milanesi Raul Colombo (ELMT) e Paolo Federico Demonte (M8). Sono saliti sul terzo gradino del podio il bresciano Agon Ahmeti (ELMT), il comasco Fabrizio Baggi (M6), il sondriese Matteo Bertani (M4) e il bergamasco Mattia Finazzi (M1). E ora il comitato organizzatore guidato da Emanuele Bombini può sognare in grande, dopo l’appuntamento con il tricolore la strada verso l’iride è tracciata…

Paolo Croce