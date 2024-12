Bernardo Cherubini entra nella Casa del Grande Fratello: una nuova opportunità in tv

C’è un altro Cherubini in tv. Si tratta di Bernardo Cherubini, il fratello maggiore del cantante Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, di Anna, conosciuta e apprezzata scrittrice e autrice e del fratello Umberto venuto a mancare nel 2007 in un incidente aereo. Bernardo a 61 anni, è appena entrato nella Casa del Grande Fratello in cerca di una nuova opportunità nel mondo dello spettacolo. In più occasioni, infatti, ha tentato di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ora arriva l’occasione su Canale5 nella casa più spiata d’Italia.

Nella sua gioventù ha lavorato per anni come animatore. È proprio mentre si trovava nei villaggi turistici negli anni ’80 che conobbe Rosario Fiorello. Ed è stato proprio Bernardo a presentare Fiorello al fratello Lorenzo e a Claudio Cecchetto, figure che segneranno la carriera dello showman.

Nella vita di Bernardo ci sono state altre comparsate nel mondo artistico. Nel corso degli anni ‘90 tenta il mondo del cinema con il film "Panarea" (1997), diretto da Pipolo e ambientato nelle Isole Eolie nel ruolo di capitan Cook. Alla fine degli anni ’90 ha condotto alcuni appuntamenti musicali per Telemontecarlo.

Nel suo carnet anche il ruolo di inviato nel varietà estivo di Canale 5 Forza Papà condotto da Gerry Scotti e Mara Venier ed ha preso parte al programma Il Lotto alle Otto. Nel 2005 ha partecipato come concorrente in un altro reality show questa volta su Rai Uno: si tratta di Ritorno al Presente condotto da Carlo Conti. Bernardo si è anche dedicato ad altre attività come il tour operator e il wedding planner.

L’ultima sua apparizione in tv è del 2020 quando ha partecipato al programma L’Eredità condotto da Flavio Insinna in veste di concorrente. Anche lui, come i fratelli, ha sempre avuto un legame molto forte con Cortona dove ha vissuto gran parte della sua gioventù visto che i genitori Mario e Viola Cherubini erano originari della città etrusca.

Al contrario dei fratelli Lorenzo e Anna, però, la città di Cortona è sempre stata più di passaggio per lui. Qui ha abitato poco, se non per sporadici periodi della sua vita preferendo la Capitale. Scelta, invece, fatta stabilmente sia dal fratello Lorenzo, che ha fatto di Cortona la sua casa da quasi 30 anni e da tempo anche dalla sorella Anna.