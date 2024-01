"Barba Fantasy Show" Nardin riscopre il varietà

Al Teatro Moderno di Tegoleto il periodo delle feste si chiude in famiglia. Oggi alle 16:30 ad ingresso libero, andrà in scena lo spettacolo "Barba Fantasy Show", un varietà comico di e con Edoardo Nardin aperto a tutti, grandi e piccoli. L’evento è a cura di Comune di Civitella in Val di Chiana, Officine della Cultura e Teatro Moderno di Tegoleto. Giocoleria, illustrazioni, clow, equilibrismi sono i linguaggi che vengono utilizzati in scena a servizio della Fantasia. Barba Fantasy Show è uno spettacolo imprevedibile che si trasforma a seconda dell’estro dell’attore-pittore-giocoliere-clown, l’elegante personaggio di rosso vestito che fa vivere la scena: un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli, che si nasconde dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, che diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni gioco scenico e idea. Barba Fantasy Show è uno spettacolo che cresce, ascolta e vede: il pubblico, soprattutto, che diventa a sua insaputa il grande protagonista della messa in scena, ma anche la situazione, il momento, lo spazio. Barba Fantasy Show è uno spettacolo per tutti: strabilia i bambini e fa divertire gli adulti. Barba Fantasy Show è uno spettacolo da palco, da teatro e da strada… è molto versatile e sa adattarsi alla situazione. Informazioni: 3388431111. La stagione del Moderno riparte poi il 14 gennaio, la Compagnia Teatrale Arca di Trevi presenta "Il morto sta bene in salute", di Gaetano di Maio, per la regia di Graziano Sirci. Domenica 21 gennaio è il turno della Compagnia I Mattatori di Rosignano, ad interpretare "Fragola e panna", di Ginzburg, per la regia di Lucia Bonora. Il 28 gennaio, "Un prete nella neve", di Stefano Palmucci. Sono tre gli spettacoli previsti nell’ambito del Teatro per bambini con una mini rassegna a loro dedicata. Si comincia domenica 18 febbraio con la Compagnia Teatrale 2 di Noi di Sansepolcro che porterà in scena "Cappuccetto Rosso e il Lupo ri-cucito", per la regia di Antonella Olivieri. Sarà poi il Politheater di Città di Castello, domenica 25 febbraio, a rappresentare "Storia di Dodone Re del Carnevale", di e con S. Fancelli e D. Zigrino. Mentre il Gruppo di Teatro il Castellaccio di Perugia, in collaborazione con Studio Danza Rita e Roberta Giubilei, domenica 17 marzo, interpreterà "La chiamavano Belle", testo e regia di Lucia Zappalorto. Ultimo evento in cartellone, venerdì 8 marzo, con "La voce delle donne", un viaggio nel panorama musicale femminile con Alessandra, Gianna, Francesca Purpura e Sonia Mori