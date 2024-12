Bando pubblico per finanzieri

La Guardia di Finanza ha pubblicato un bando di concorso pubblico per reclutare 1.634 allievi finanzieri per l’anno 2024. Questo processo di selezione, che si svolgerà attraverso titoli ed esami, è suddiviso in specifici contingenti e specializzazioni.

Il bando prevede 1.420 posti per il contingente ordinario: 204 posti per la specializzazione "Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)"; 1.216 posti per cittadini italiani non specializzati, suddivisi in: 851 per i volontari delle forze armate, 365 per altri cittadini italiani.

214 posti per il contingente di mare 150 riservati ai volontari delle forze armate, suddivisi in: 62 per la specializzazione "nocchiere", 69 per "motorista navale", 19 per "operatore di sistema". Poi 64 destinati ad altri cittadini italiani, ripartiti in: 27 per "nocchiere", 29 per "motorista navale". E 8 per "operatore di sistema".

I candidati devono avere minimo 18 anni; massima 26 per i volontari delle forze armate, 24 anni per gli altri cittadini, con possibilità di proroga fino a 3 anni in base al servizio militare svolto. È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per accedere ai corsi universitari, salvo eccezioni per i volontari delle forze armate in servizio al 31 dicembre 2020 o congedati entro tale data, per i quali è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado. Le domande devono essere presentate entro le 12 del 20 dicembre, esclusivamente tramite la piattaforma online disponibile sul sito https://concorsi.gdf.gov.it.