Arresto per droga a Montevarchi

Arezzo, 04 gennaio 2024 – I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un ventiseienne di origini albanesi, regolarmente presente sul territorio nazionale, colto in possesso di sostanze stupefacenti in quantitativi tali da presumere che le stesse detenendo ai fini di spaccio. E' successo nel centro abitato di Montevarchi, dove gli uomini dell’Arma hanno notato l’atteggiamento guardingo dell’uomo, che alla vista dei militari ha tentato di deviare dal suo percorso pedonale per sfuggire ad eventuali controlli. Ma questo non è servito ad evitargli una perquisizione personale e il giovane è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina e due dosi di hashish, confezionate in bustine di cellophane e pronte per essere cedute.

I militari hanno quindi deciso di proseguire le ricerche anche nell’abitazione del fermato ed infatti, anche a casa sua, è stato rinvenuto l’occorrente per la preparazione delle dosi di stupefacente ed altre dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita. Di fronte a questo quadro indiziario, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. La droga è stata sequestrata, e verrà sottoposta alle analisi chimiche, dalle quali sarà possibile determinare l’intensità del principio attivo, e la sua pericolosità.

Le forze dell'ordine ricordano che, nel rispetto dei diritti delle persone indagate, i soggetti sono da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Nel frattempo continua incessantemente il controllo delle aree maggiormente sensibili al fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno. Controlli che non riguardano solamente Montevarchi e il suo centro storico, che è attenzionato, ma anche altre zone della vallata. Il fenomeno della droga è infatti purtroppo diffuso e l’impegno delle forze dell’ordine è costante. Anche negli ultimi mesi sono state diverse le operazioni messo a segno. Quello di Montevarchi è comunque il primo arresto operato nel 2024 dai militari valdarnesi, che proseguiranno anche nei prossimi mesi a controllare il territorio valdarnese.